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30 апреля, 11:48

Назначен новый замглавы Минобороны РФ

Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению назначен Кузьменков

<p>Алексей Кузьменков. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Алексей Кузьменков. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Новым замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Ранее эту должность занимал Михаил Мизинцев.

"На должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков", говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 2014 по 2018 годы Кузьменков возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ, после чего до 2019 года был замкомандующего ЮВО по материально-техническому обеспечению, а затем занимал пост замдиректора Росгвардии.

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Ранее Лайф писал, что в феврале текущего года в руководстве ВС России произошёл ряд кадровых перестановок: назначены командующие войсками Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов.

Наталья Исакова
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