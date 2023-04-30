Назначен новый замглавы Минобороны РФ
Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению назначен Кузьменков
Алексей Кузьменков. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Новым замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Ранее эту должность занимал Михаил Мизинцев.
"На должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с 2014 по 2018 годы Кузьменков возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ, после чего до 2019 года был замкомандующего ЮВО по материально-техническому обеспечению, а затем занимал пост замдиректора Росгвардии.
Ранее Лайф писал, что в феврале текущего года в руководстве ВС России произошёл ряд кадровых перестановок: назначены командующие войсками Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов.