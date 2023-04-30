Назначен новый замглавы Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что с 2014 по 2018 годы Кузьменков возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ, после чего до 2019 года был замкомандующего ЮВО по материально-техническому обеспечению, а затем занимал пост замдиректора Росгвардии.