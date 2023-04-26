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26 апреля, 17:11

Минобороны РФ сменило командующего миротворцами в Карабахе

МО РФ: Командующим миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

<p>Генерал-полковник Александр Ленцов. Обложка © ТАСС / Евгений Курсков</p>

Генерал-полковник Александр Ленцов. Обложка © ТАСС / Евгений Курсков

Новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-полковник Александр Ленцов, сообщает пресс-служба Минобороны России. Ранее он занимал пост заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.

"С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник А.И. Ленцов", — говорится в сообщении ведомства.

До этого российскими миротворцами в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонние соглашения по Нагорному Карабаху — единственная база для урегулирования конфликта. Он указал на необходимость продвигаться по их положениям.

Наталья Исакова
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