Минобороны РФ сменило командующего миротворцами в Карабахе
МО РФ: Командующим миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов
Генерал-полковник Александр Ленцов. Обложка © ТАСС / Евгений Курсков
Новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-полковник Александр Ленцов, сообщает пресс-служба Минобороны России. Ранее он занимал пост заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.
"С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник А.И. Ленцов", — говорится в сообщении ведомства.
До этого российскими миротворцами в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонние соглашения по Нагорному Карабаху — единственная база для урегулирования конфликта. Он указал на необходимость продвигаться по их положениям.