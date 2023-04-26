Минобороны РФ сменило командующего миротворцами в Карабахе

"С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник А.И. Ленцов", — говорится в сообщении ведомства.

До этого российскими миротворцами в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонние соглашения по Нагорному Карабаху — единственная база для урегулирования конфликта. Он указал на необходимость продвигаться по их положениям.