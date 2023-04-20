КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

20 апреля, 09:11

Пашинян заявил о готовности разместить миссию ОДКБ в Армении

Власти Армении готовы к размещению на территории страны миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но главное, чтобы её деятельность была эффективной, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Готова не только Россия, готова и Армения, мы изложили нашу обеспокоенность, наши пожелания, чтобы миссия ОДКБ была эффективной, что важно для нашей страны и региона", — подчеркнул он.

Пашинян также добавил, что ожидания от миссии ОДКБ у Еревана намного выше, чем от Евросоюза.

Пашинян: Ереван признает целостность Азербайджана и ждёт того же от Баку

Пашинян: Ереван признает целостность Азербайджана и ждёт того же от Баку

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Думу протокол о сотрудничестве ОДКБ в сфере биобезопасности. Документом предлагается ратифицировать четвёртый протокол о внесении изменений в Устав организации от 7 октября 2002 года.

Обложка ©

Kremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • одкб
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров