Пашинян заявил о готовности разместить миссию ОДКБ в Армении

Власти Армении готовы к размещению на территории страны миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но главное, чтобы её деятельность была эффективной, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Готова не только Россия, готова и Армения, мы изложили нашу обеспокоенность, наши пожелания, чтобы миссия ОДКБ была эффективной, что важно для нашей страны и региона", — подчеркнул он.

Пашинян также добавил, что ожидания от миссии ОДКБ у Еревана намного выше, чем от Евросоюза.