Пашинян: Ереван признает целостность Азербайджана и ждёт того же от Баку

Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, мирный договор станет возможным, если обе страны, в частности, обязуются не предъявлять территориальных требований.

"Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны чётко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и договорятся о том, что в будущем не будут иметь территориальных претензий", — сказал Пашинян, представляя отчёт Правительства Армении за 2022 год.