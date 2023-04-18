Пашинян: Ереван признает целостность Азербайджана и ждёт того же от Баку
Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, мирный договор станет возможным, если обе страны, в частности, обязуются не предъявлять территориальных требований.
"Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны чётко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и договорятся о том, что в будущем не будут иметь территориальных претензий", — сказал Пашинян, представляя отчёт Правительства Армении за 2022 год.
Он также добавил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает такой же позиции от Баку.
Ранее Лайф писал о том, что Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских военнослужащих. По утверждению Еревана, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным, которые проводили инженерные работы в Сюникской области. Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель из-за перестрелки на границе.