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18 апреля, 09:14

Пашинян: Ереван признает целостность Азербайджана и ждёт того же от Баку

Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, мирный договор станет возможным, если обе страны, в частности, обязуются не предъявлять территориальных требований.

"Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны чётко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и договорятся о том, что в будущем не будут иметь территориальных претензий", — сказал Пашинян, представляя отчёт Правительства Армении за 2022 год.

Он также добавил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает такой же позиции от Баку.

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Ранее Лайф писал о том, что Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских военнослужащих. По утверждению Еревана, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным, которые проводили инженерные работы в Сюникской области. Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель из-за перестрелки на границе.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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