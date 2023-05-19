Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

Бойцы Российской армии предотвратили попытку ВСУ атаковать на Соледаро-Артёмовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.

"На Соледаро-Артёмовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понёс потери в живой силе и бронетехнике", — сообщил Астафьев, слова которого приводит РИА "Новости".

По его словам, расчёт ЗРК "Бук-М3" ликвидировал две ракеты комплекса HIMARS. Кроме прочего на Авдеевском направлении был сбит украинский дрон типа "Фурия", а в районе населённого пункта Горняк было уничтожено десять единиц автомобильной техники противника.