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Опубликовано 19 мая 2023, 03:22
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Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

Бойцы Российской армии предотвратили попытку ВСУ атаковать на Соледаро-Артёмовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.

"На Соледаро-Артёмовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понёс потери в живой силе и бронетехнике", — сообщил Астафьев, слова которого приводит РИА "Новости".

По его словам, расчёт ЗРК "Бук-М3" ликвидировал две ракеты комплекса HIMARS. Кроме прочего на Авдеевском направлении был сбит украинский дрон типа "Фурия", а в районе населённого пункта Горняк было уничтожено десять единиц автомобильной техники противника.

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что в ходе спецоперации на Украине на Запорожском направлении был уничтожен пункт временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, удар наносился из РСЗО "Град".

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vk.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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