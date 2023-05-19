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19 мая, 03:47

Бойцы группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

В Донецкой Народной Республике уничтожен опорный пункт и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 украинской армии. Цель поразили бойцы группировки войск "Восток", сообщил глава пресс-центра Александр Гордеев.

"Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 поражен опорный пункт противника под Новодонецким. <…> Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства в районе Шевченко", — приводит его слова ТАСС.

Он также сообщил, что на Южнодонецком направлении основные подразделения "Востока" при поддержки артиллерии пресекли попытки противника осуществить разведку боем, в результате чего были уничтожены пикап и живая сила.

Бойцы группировок "Центр" и "Восток" уничтожили более 150 солдат ВСУ на трёх направлениях

Бойцы группировок "Центр" и "Восток" уничтожили более 150 солдат ВСУ на трёх направлениях

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченский батальон "Восток-Ахмат" Минобороны РФ сорвал наступление украинских подразделений на Запорожском направлении.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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