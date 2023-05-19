Бойцы группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

"Экипажем тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 поражён опорный пункт противника под Новодонецким. <…> Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства в районе Шевченко", — приводит его слова ТАСС.

Он также сообщил, что на Южнодонецком направлении основные подразделения "Востока" при поддержке артиллерии пресекли попытки противника осуществить разведку боем, в результате чего были уничтожены пикап и живая сила.