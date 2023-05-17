ВС России ликвидировали на Донецком направлении до 360 бойцов ВСУ и наёмников
Российские военные за сутки ликвидировали до 360 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника на Донецком направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков.
Также уничтожена техника противника: четыре БТР, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, британская гаубица L-119 и САУ "Гвоздика".
В районе Авдеевки за сутки был разбит склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ, а в районе посёлка Ступочки (ДНР) уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Также около острова Великий ВС РФ поразили наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ. А в Запорожской области успешно поражён центр управления подразделений 44-й артиллерийской бригады противника.