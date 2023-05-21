Российские военные уничтожили снарядом "Краснополь" склад боеприпасов ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ снарядом "Краснополь"
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине ликвидировали склад артиллерии, принадлежащий ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, удар был нанесён высокоточным боеприпасом "Краснополь".
"Артиллерийским расчётом гаубицы "Мста-С" с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожен склад артиллерийских боеприпасов в населённом пункте Тищенковка", — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, он рассказал, что лётчиками группировки был нанесён удар по сосредоточению вооружения, живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении города Артёмовска (украинское название — Бахмут). В ведомстве подчеркнули, что цели удалось достичь в результате действий ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск.
VK.com / Минобороны РФ