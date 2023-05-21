Минобороны России подтвердило полное освобождение Артёмовска

Минобороны России сообщило о полном освобождении города Артёмовска (украинское название — Бахмут). В ведомстве подчеркнули , что цели удалось достичь в результате действий ЧВК "Вагнер", а также при поддержке артиллеристов и авиации Южной группировки войск.

"На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артёмовска", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Бои за город шли 224 дня. Пригожин также сообщил, что до 25 мая бойцы осмотрят Артёмовск, создадут рубежи обороны, после чего передадут город военным, а сами выйдут в тренировочные лагеря на отдых и переподготовку.