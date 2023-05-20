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20 мая, 18:54

В освобождённом Артёмовске водружены флаги России

Бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили флаги России в освобождённом Артёмовске. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба основателя частной военной компании Евгения Пригожина в Telegram-канале.

Бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили флаги России в освобождённом Артёмовске. Видео © Telegram / Пресс-служба Пригожина

На этих кадрах видно, что вместе с российским триколором бойцы также водрузили флаги самого "Вагнера". По словам Пригожина, знамёна устанавливали командиры подразделений, которые и брали Артёмовск.

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Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Бои за город шли 224 дня. Пригожин также отметил, что до 25 мая бойцы осмотрят Артёмовск, создадут рубежи обороны, после чего передадут город военным, а сами выйдут в тренировочные лагеря на отдых и переподготовку.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Пресс-служба Пригожина

Наталья Исакова
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