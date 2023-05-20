ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 мая 2023, 18:54
59878

В освобождённом Артёмовске водружены флаги России

Бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили флаги России в освобождённом Артёмовске. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба основателя частной военной компании Евгения Пригожина в Telegram-канале.

Бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили флаги России в освобождённом Артёмовске. Видео © Telegram / Пресс-служба Пригожина

На этих кадрах видно, что вместе с российским триколором бойцы также водрузили флаги самого "Вагнера". По словам Пригожина, знамёна устанавливали командиры подразделений, которые и брали Артёмовск.

Пушилин указал на символизм в освобождении Артёмовска
Пушилин указал на символизм в освобождении Артёмовска

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Бои за город шли 224 дня. Пригожин также отметил, что до 25 мая бойцы осмотрят Артёмовск, создадут рубежи обороны, после чего передадут город военным, а сами выйдут в тренировочные лагеря на отдых и переподготовку.

BannerImage

Кадр из видео Telegram / Пресс-служба Пригожина

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧВК "Вагнер"
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar