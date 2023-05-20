В освобождённом Артёмовске водружены флаги России

На этих кадрах видно, что вместе с российским триколором бойцы также водрузили флаги самого "Вагнера". По словам Пригожина, знамёна устанавливали командиры подразделений, которые и брали Артёмовск.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Бои за город шли 224 дня. Пригожин также отметил, что до 25 мая бойцы осмотрят Артёмовск, создадут рубежи обороны, после чего передадут город военным, а сами выйдут в тренировочные лагеря на отдых и переподготовку.