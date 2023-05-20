Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о символическом значении дня 20 мая, в который с разницей в год были полностью освобождены Мариуполь и Артёмовск.

"Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артёмовска, который украинские пропагандисты называли не иначе, как "неприступной крепостью". Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона "Азов"* — 20 мая уже дважды стало для нас особой датой", — написал он в Telegram-канале.

Вместе с тем Пушилин подчеркнул, что бойцы ЧВК "Вагнер" совершили колоссальную работу, ведь каждый метр им доставался дорогой ценой. Он также добавил, что уже инициировал учреждение государственных наград ДНР, которые будут вручаться за освобождение города.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Бои за город шли 224 дня. Пригожин также отметил, что до 25 мая бойцы осмотрят Артёмовск, создадут рубежи обороны, после чего передадут город военным, а сами выйдут в тренировочные лагеря на отдых и переподготовку.