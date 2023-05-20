Прилепин назвал операцию по освобождению Артёмовска великой битвой
Российский писатель Захар Прилепин заявил, что сражение за Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ходе спецоперации было великой битвой. Так он прокомментировал новость о том, что российские штурмовые отряды полностью освободили город от ВСУ.
"Русские в очередной раз доказали, что в упор могут кромсать и рвать все спецназы мира, всех польских понторезов, все элитные части украинских демонам продавшихся вырожденцев, ну и кто там ещё понаехал — британские инструкторы, американские специалисты? Всех", — написал Прилепин в телеграм-канале.
В своей публикации он отметил, что для русского человека нет преграды.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Примечательно, что в этот же день год назад была полностью отвоёвана территория "Азовстали" в Мариуполе: украинские войска там сдались в плен.
VK / Захар Прилепин