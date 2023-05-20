Прилепин назвал операцию по освобождению Артёмовска великой битвой

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что сражение за Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ходе спецоперации было великой битвой. Так он прокомментировал новость о том, что российские штурмовые отряды полностью освободили город от ВСУ.

"Русские в очередной раз доказали, что в упор могут кромсать и рвать все спецназы мира, всех польских понторезов, все элитные части украинских демонам продавшихся вырожденцев, ну и кто там ещё понаехал — британские инструкторы, американские специалисты? Всех", — написал Прилепин в телеграм-канале.

В своей публикации он отметил, что для русского человека нет преграды.