В Киеве признали, что ситуация в Артёмовске для ВСУ критическая

Ситуация в городе Артёмовск (украинское название — Бахмут) критическая для Вооружённых сил Украины. Об этом заявила замглавы Минобороны Незалежной Анна Маляр.

"Ситуация критическая", — написала она в соцсети.

При этом Маляр утверждает, что якобы в Артёмовске продолжаются бои.