В Киеве признали, что ситуация в Артёмовске для ВСУ критическая
Замглавы МО Украины Маляр назвала критической для ВСУ ситуацию в Артёмовске
Ситуация в городе Артёмовск (украинское название — Бахмут) критическая для Вооружённых сил Украины. Об этом заявила замглавы Минобороны Незалежной Анна Маляр.
"Ситуация критическая", — написала она в соцсети.
При этом Маляр утверждает, что якобы в Артёмовске продолжаются бои.
Напомним, 20 мая штурмовые отряды полностью освободили Артёмовск. Эта операция длилась 224 дня, а началась 8 октября 2022-го. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подчеркнул, что бойцы освобождали территории, защищая интересы родной страны.
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