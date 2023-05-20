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20 мая, 14:32

В Киеве признали, что ситуация в Артёмовске для ВСУ критическая

Замглавы МО Украины Маляр назвала критической для ВСУ ситуацию в Артёмовске

Ситуация в городе Артёмовск (украинское название — Бахмут) критическая для Вооружённых сил Украины. Об этом заявила замглавы Минобороны Незалежной Анна Маляр.

"Ситуация критическая", — написала она в соцсети.

При этом Маляр утверждает, что якобы в Артёмовске продолжаются бои.

Жители Артёмовска рассказали, как украинские военные массово занимались мародёрством

Жители Артёмовска рассказали, как украинские военные массово занимались мародёрством

Напомним, 20 мая штурмовые отряды полностью освободили Артёмовск. Эта операция длилась 224 дня, а началась 8 октября 2022-го. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подчеркнул, что бойцы освобождали территории, защищая интересы родной страны.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Светлана Оперук
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