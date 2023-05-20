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Регион
Опубликовано 20 мая 2023, 03:59
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Группировка "Восток" ликвидировала под Новосёловкой группу разведчиков ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ в районе Новосёловки

ВСУ пытались вести разведку передовых подразделений Российской армии на Южнодонецком направлении в районе Новосёловки, однако были ликвидированы. Об этом РИА "Новости" рассказал глава пресс-центра группировки войск "Восток" полковник Александр Гордеев.

"На Южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки "Восток" в районе Новосёловки. Расчётами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила", — заявил Гордеев.

Он также рассказал, что воздушная разведка показала, где находятся солдаты ВСУ и техника в районе населённого пункта Доброволье. В итоге были ликвидированы три БМП, бронетранспортёр, разведывательная и дозорная машина, а вместе с ними и живая сила противника.

Кроме того, российские бойцы, задействовав ракеты "Град", поразили автомобили и живую силу в районе Зелёного Поля, а также самоходные миномёты "Тюльпан" в районе Великой Новосёловки.

На Запорожском направлении артиллерийским огнём были уничтожены самоходная артиллерийская установка в районе Степногорска и два миномётных расчёта в районе Луговского и Белогорья, добавил Гордеев.

Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Восток"
Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Восток"

Ранее бойцы группировки войск "Восток" уничтожили в ДНР опорный пункт и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 украинской армии.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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