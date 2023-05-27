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Регион
Опубликовано 27 мая 2023, 07:32
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Российские солдаты захватили в плен всех бойцов 81-й бригады ВСУ

Две группы бойцов ВСУ попали в плен к военным ВС РФ под Белогоровкой в ЛНР

Бойцы Южной группировки войск ВС РФ захватили в плен две группы украинских военнослужащих под Белогоровкой в ЛНР. Об этом рассказал РИА "Новости" солдат, принимавший участие в операции.

"Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ", — пояснил он в беседе с агентством.

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Ранее бойцы спецназа "Ахмат" и 2-го армейского корпуса Южной группировки войск отодвинули позиции украинских военных на более чем полтора километра на Кременском направлении в ЛНР. Российские военные зашли на территорию мелового производства в Белогоровке, бои за город продолжаются.

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VK / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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