Российские солдаты захватили в плен всех бойцов 81-й бригады ВСУ

Бойцы Южной группировки войск ВС РФ захватили в плен две группы украинских военнослужащих под Белогоровкой в ЛНР. Об этом рассказал РИА "Новости" солдат, принимавший участие в операции.

"Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ", — пояснил он в беседе с агентством.