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Опубликовано 23 мая 2023, 11:31

Целая рота ВСУ ликвидирована в боях под Харьковом

Российские войска уничтожили до 110 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ вблизи Масютовки, Тимковки, Табаевки Харьковской области и посёлка Новосёловское в ЛНР, противник за сутки потерял до 110 солдат, что составляет численность целой роты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", уточнил он.

Три группы украинских диверсантов попались российским военным под Харьковом
Три группы украинских диверсантов попались российским военным под Харьковом

Накануне сообщалось, что подразделение "Юг" ВС РФ ликвидировало на Донецком направлении до 270 украинских военных. Также российские силы в ходе наступления уничтожили две гаубицы Д-30, гаубицу Д-20, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля противника.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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