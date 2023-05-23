Целая рота ВСУ ликвидирована в боях под Харьковом
Российские войска уничтожили до 110 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ вблизи Масютовки, Тимковки, Табаевки Харьковской области и посёлка Новосёловское в ЛНР, противник за сутки потерял до 110 солдат, что составляет численность целой роты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — уточнил он.
Накануне сообщалось, что подразделение "Юг" ВС РФ ликвидировало на Донецком направлении до 270 украинских военных. Также российские силы в ходе наступления уничтожили две гаубицы Д-30, гаубицу Д-20, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля противника.