ВСУ потеряли 270 военных при наступлении "Юга" на самом смертоносном участке фронта
Минобороны: ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении
Подразделение "Юг" ВС РФ за минувшие сутки уничтожило на Донецком направлении до 270 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено до 270 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.
Также российские силы в ходе наступления уничтожили две гаубицы Д-30, гаубицу Д-20, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля противника. А в районе Авдеевки в ДНР ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, добавил представитель Минобороны.
Донецкое направление является самым смертоносным участком фронта, исходя из сводок российского оборонного ведомства. Так, накануне сообщалось, что ВСУ потеряли там более 120 человек, а 17 мая — до 360 бойцов ВСУ и наёмников.