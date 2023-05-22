ВСУ потеряли 270 военных при наступлении "Юга" на самом смертоносном участке фронта

Подразделение "Юг" ВС РФ за минувшие сутки уничтожило на Донецком направлении до 270 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено до 270 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.