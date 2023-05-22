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22 мая, 11:54

Три группы украинских диверсантов попались российским военным под Харьковом

Подразделения Западной группировки российских войск предотвратили попытки прорыва трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — уточнил он.

По его данным, российские военные также нанесли удар по позициям противника вблизи населённых пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. На этом направлении украинская армия лишилась до 50 своих солдат, двух автомобилей и гаубицы Д-30. А рядом с селом Стельмаховка в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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Ранее подразделение "Юг" ВС РФ за минувшие сутки уничтожило на Донецком направлении до 270 украинских военных. Также российские силы в ходе наступления уничтожили две гаубицы Д-30, гаубицы Д-20, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля противника.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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