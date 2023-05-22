Высокоточный удар ВС РФ по аэродрому Днепр оставил ВСУ без боеприпасов и авиатехники
Конашенков: ВС РФ нанесли удар по объектам украинской армии на аэродроме Днепр
Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам украинской армии на аэродроме Днепр. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Цель удара, по его словам, полностью достигнута, а все назначенные объекты противника были уничтожены.
"В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет", — отметил Конашенков.
А на днях российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли ночной удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ. В результате противник значительно утратил каналы снабжения, подготовки и формирования резервов для выполнения задач в районах боевых действий.