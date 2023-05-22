Высокоточный удар ВС РФ по аэродрому Днепр оставил ВСУ без боеприпасов и авиатехники

Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам украинской армии на аэродроме Днепр. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Цель удара, по его словам, полностью достигнута, а все назначенные объекты противника были уничтожены.

"В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет", — отметил Конашенков.