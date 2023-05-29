Гладков: Не менее пяти ДРГ атаковали Белгородскую область с начала СВО

С начала специальной военной операции (СВО) на территорию Белгородской области проникло не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Мы живём в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идёт. Противник заходит. У нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".