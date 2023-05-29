Гладков: Не менее пяти ДРГ атаковали Белгородскую область с начала СВО
Последствия атаки украинской ДРГ. Обложка © LIFE / Павел Баранов
С начала специальной военной операции (СВО) на территорию Белгородской области проникло не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Мы живём в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идёт. Противник заходит. У нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
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Напомним, украинская ДРГ 22 мая атаковала Белгородскую область. Однако в результате действий российских военных удалось ликвидировать более 70 диверсантов. Также наши бойцы захватили трофейную американскую бронетехнику. К сожалению, в результате атаки ДРГ погиб один мирный житель. Более десяти граждан получили ранения. ЧП уже прокомментировали и в ООН, вот только отреагировали уж очень сдержанно и формально.