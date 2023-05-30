ВСУ обстреляли газопровод и сельскую администрацию в Белгородской области
Украинские военные обстреляли село Козинка в Белгородской области
Украинские военные обстреляли газопровод и сельскую администрацию в Белгородской области. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, всё произошло накануне днём. В село Козинка, расположенное в нескольких километрах от границы, прилетели три боеприпаса ствольной артиллерии (предположительно, калибра 152 мм). Повреждены здание администрации Козинского сельского поселения и местный газопровод.
Экстренные службы устраняют последствия обстрела. Никто из мирных граждан в результате атаки не пострадал. По предварительным данным, обстрел вёлся из посёлка Великая Писаревка Сумской области Украины.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли посёлок Михайловка в Запорожской области России. Как заявила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко, в результате атаки погибли мирные люди.
t.me / V_Zelenskiy_official