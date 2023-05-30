ВСУ обстреляли газопровод и сельскую администрацию в Белгородской области

Украинские военные обстреляли газопровод и сельскую администрацию в Белгородской области. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, всё произошло накануне днём. В село Козинка, расположенное в нескольких километрах от границы, прилетели три боеприпаса ствольной артиллерии (предположительно, калибра 152 мм). Повреждены здание администрации Козинского сельского поселения и местный газопровод.

Экстренные службы устраняют последствия обстрела. Никто из мирных граждан в результате атаки не пострадал. По предварительным данным, обстрел вёлся из посёлка Великая Писаревка Сумской области Украины.