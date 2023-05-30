Регион

Уведомления отключены

30 мая, 14:58

ВСУ обстреляли газопровод и сельскую администрацию в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Козинка в Белгородской области

Украинские военные обстреляли газопровод и сельскую администрацию в Белгородской области. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, всё произошло накануне днём. В село Козинка, расположенное в нескольких километрах от границы, прилетели три боеприпаса ствольной артиллерии (предположительно, калибра 152 мм). Повреждены здание администрации Козинского сельского поселения и местный газопровод.

Mash: ВСУ обстреляли дом престарелых в Шебекине

Mash: ВСУ обстреляли дом престарелых в Шебекине

Экстренные службы устраняют последствия обстрела. Никто из мирных граждан в результате атаки не пострадал. По предварительным данным, обстрел вёлся из посёлка Великая Писаревка Сумской области Украины.

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли посёлок Михайловка в Запорожской области России. Как заявила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко, в результате атаки погибли мирные люди.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров