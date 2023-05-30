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30 мая, 09:07

При обстреле ВСУ посёлка в Запорожской области погибли мирные люди

ВСУ обстреляли посёлок Михайловка в Запорожской области, есть погибшие

Украинские военные обстреляли посёлок Михайловка в Запорожской области России. Как заявила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко, в результате атаки погибли мирные люди.

"Сегодня в населённый пункт Михайловка были прилёты. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

Ранее Лайф сообщал, что житель села Графовка Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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