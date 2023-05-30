При обстреле ВСУ посёлка в Запорожской области погибли мирные люди

Украинские военные обстреляли посёлок Михайловка в Запорожской области России. Как заявила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко, в результате атаки погибли мирные люди.

"Сегодня в населённый пункт Михайловка были прилёты. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".