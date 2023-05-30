ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

Среди беспилотников, атаковавших Москву утром 30 мая, есть новая модель — ранее она не использовалась ВСУ. По данным SHOT, это аэродинамическая схема "утка", двигатель внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6.