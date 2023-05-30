ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов
Среди беспилотников, атаковавших Москву утром 30 мая, есть новая модель — ранее она не использовалась ВСУ. По данным SHOT, это аэродинамическая схема "утка", двигатель внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6.
Телеграм-канал публикует фото дрона.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. Так, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Во дворе обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. Затем стало известно об атаке дрона в районе 30-этажного дома на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал.
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