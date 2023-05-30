Лайф показывает кадры уничтожения беспилотника в небе над Рублёвкой
SHOT показал кадры уничтожения беспилотника в небе над Рублёвкой
В небе над Рублёвкой был сбит беспилотник. Кадры этого приводит телеграм-канал SHOT.
Сбитый дрон над Рублёвкой. Видео © t.me / SHOT
Всего, по данным источника канала, над Рублёвкой сбили пять беспилотников.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.
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Кадр видео. t.me / SHOT