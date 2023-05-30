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30 мая, 04:15

Над Новой Ригой сбили беспилотник

SHOT: Система ПВО сбила беспилотник над Новой Ригой

Летящий беспилотник удалось снять жителям Новой Риги. Его сбила система противовоздушной обороны, пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.

Беспилотник над Новой Ригой в Москве. Видео © t.me / SHOT

Также взрывы раздались в подмосковном Одинцове и Красногорске, там тоже могли сбить БПЛА.

Беспилотник врезался в жилой дом на юге Москвы

Беспилотник врезался в жилой дом на юге Москвы

А ранее Лайф писал о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника.

Обложка ©

Кадр видео. t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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