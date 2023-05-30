Над Новой Ригой сбили беспилотник
SHOT: Система ПВО сбила беспилотник над Новой Ригой
Летящий беспилотник удалось снять жителям Новой Риги. Его сбила система противовоздушной обороны, пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.
Беспилотник над Новой Ригой в Москве. Видео © t.me / SHOT
Также взрывы раздались в подмосковном Одинцове и Красногорске, там тоже могли сбить БПЛА.
А ранее Лайф писал о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника.
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Кадр видео. t.me / SHOT