Над Новой Ригой сбили беспилотник

Летящий беспилотник удалось снять жителям Новой Риги. Его сбила система противовоздушной обороны, пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.

Беспилотник над Новой Ригой в Москве. Видео © t.me / SHOT

Также взрывы раздались в подмосковном Одинцове и Красногорске, там тоже могли сбить БПЛА.