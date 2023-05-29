Ещё один мирный фермер из Белгородской области стал жертвой украинского обстрела

Житель села Графовка Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил в понедельник в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, населённые пункты Шебекинского городского округа больше часа находились под огнём украинской артиллерии.

"К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения", — сообщил губернатор.