Ещё один мирный фермер из Белгородской области стал жертвой украинского обстрела
Губернатор Гладков: Житель села в Белгородской области погиб из-за обстрела ВСУ
Житель села Графовка Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил в понедельник в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, населённые пункты Шебекинского городского округа больше часа находились под огнём украинской артиллерии.
"К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения", — сообщил губернатор.
От обстрелов пострадали населённые пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка, там обошлось без жертв, но повреждена линия электропередачи. В Графовке пострадало по меньшей мере десять частных жилых домов, в них взрывной волной были выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Ранее губернатор Гладков заявил, что проблему с обстрелами региона может решить присоединение Харьковской области. В Кремле его высказывание комментировать не стали, сославшись на то, что этот вопрос связан с темой проведения СВО. А вот в Госдуме выразили мнение, что жители Харькова сами должны потребовать у властей Украины прекратить использовать их регион в качестве испытательного полигона НАТО.
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