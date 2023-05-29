Песков не стал комментировать заявление Гладкова о присоединении Харькова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что проблему обстрелов региона можно решить, присоединив Харьковскую область.
"Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проблему с обстрелами региона может решить присоединение Харьковской области. Расстояние от Харькова до Белгорода на машине составляет 80 км. На днях целая рота ВСУ была ликвидирована в боях под Харьковом.
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