В Госдуме призвали харьковчан "поднять флаги" на площадях как в 2014-м

Жители Харькова должны потребовать у властей Украины прекратить использовать их регион в качестве испытательного полигона НАТО. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов.

"Понять губернатора можно. Он как никто другой в регионе переживает за безопасность мирных граждан. Но нам надо смотреть на ситуацию шире и глубже. В XXI веке не феодальные княжества между собой спорят за территорию и не стрелами из лука друг друга обстреливают", — сказал Наумов.

По словам депутата, главный момент — нужно прекратить использовать территорию Харьковской и других областей в качестве испытательного полигона НАТО. Наумов отметил, что это должно стать требованием простых харьковчан.

"В 2014 году они уже поднимали наши флаги над центральными площадями города. Так что нужен настрой, который не даст превратить славный исторический город нашей большой страны в военную базу заокеанских милитаристов", — заключил Наумов.