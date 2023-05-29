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Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 13:20

В Госдуме призвали харьковчан "поднять флаги" на площадях, как в 2014-м

Депутат Госдумы Станислав Наумов призвал харьковчан "поднять флаги", как в 2014-м

Жители Харькова должны потребовать у властей Украины прекратить использовать их регион в качестве испытательного полигона НАТО. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов.

"Понять губернатора можно. Он как никто другой в регионе переживает за безопасность мирных граждан. Но нам надо смотреть на ситуацию шире и глубже. В XXI веке не феодальные княжества между собой спорят за территорию и не стрелами из лука друг друга обстреливают", — сказал Наумов.

По словам депутата, главный момент — нужно прекратить использовать территорию Харьковской и других областей в качестве испытательного полигона НАТО. Наумов отметил, что это должно стать требованием простых харьковчан.

"В 2014 году они уже поднимали наши флаги над центральными площадями города. Так что нужен настрой, который не даст превратить славный исторический город нашей большой страны в военную базу заокеанских милитаристов", — заключил Наумов.

Песков не стал комментировать заявление Гладкова о присоединении Харькова
Песков не стал комментировать заявление Гладкова о присоединении Харькова

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проблему с обстрелами региона может решить присоединение Харьковской области. Расстояние между областными центрами на автомобиле составляет 80 км. В последнее время приграничные районы российского региона регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

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ТАСС / Сергей Козлов

Ольга Годуненко
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