Четыре человека ранены при массированном обстреле из "Градов" белгородского Шебекина

Четыре человека получили ранения в результате ночного массированного обстрела белгородского Шебекино со стороны ВСУ. Как подчеркнул губернатор региона Вячеслав Гладков, атака была совершена в 3:15 по мск.







"Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья", — написал он в телеграм-канале.

По слова Гладкова, обстрел украинские военные вели из "Градов". В результате атаки повреждены фасад и кровля восьми многоквартирных, четырёх частных домов, а также в двух административных зданиях и школе. Губернатор сообщил, что один магазин выгорел полностью, 12 автомобилей получили повреждения.

"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить", — добавил Гладков.

О том, что Воронежская область примет на летний отдых 300 детей из Шебекинского городского округа и Грайворона Белгородской области Гладков сообщал ранее. По его словам, данное предложение поступило от воронежского губернатора Александра Гусева. Он назвал данную помощь своевременной.