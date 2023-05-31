Четыре человека ранены при массированном обстреле из "Градов" белгородского Шебекина
Гладков: Четыре человека ранены при массированном обстреле из "Градов" белгородского Шебекина
Четыре человека получили ранения в результате ночного массированного обстрела белгородского Шебекино со стороны ВСУ. Как подчеркнул губернатор региона Вячеслав Гладков, атака была совершена в 3:15 по мск.
"Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья", — написал он в телеграм-канале.
По слова Гладкова, обстрел украинские военные вели из "Градов". В результате атаки повреждены фасад и кровля восьми многоквартирных, четырёх частных домов, а также в двух административных зданиях и школе. Губернатор сообщил, что один магазин выгорел полностью, 12 автомобилей получили повреждения.
"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить", — добавил Гладков.
О том, что Воронежская область примет на летний отдых 300 детей из Шебекинского городского округа и Грайворона Белгородской области Гладков сообщал ранее. По его словам, данное предложение поступило от воронежского губернатора Александра Гусева. Он назвал данную помощь своевременной.
Как ранее писал Лайф, Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекина. По его словам, в результате атаки на месте происшествия горит транспорт. Повреждения получили и жилые дома.
t.me / Настоящий Гладков