Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей в результате обстрела Шебекина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. По его словам, в результате атаки есть пострадавшая, на месте происшествия горит транспорт.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", — написал Гладков в телеграм-канале.