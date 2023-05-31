Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей в результате обстрела Шебекина
Гладков: В результате обстрела Шебекина есть пострадавшая, горит транспорт
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. По его словам, в результате атаки есть пострадавшая, на месте происшествия горит транспорт.
"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее стало известно об обстреле ВСУ пункта временного размещения (ПВР), где находятся эвакуированные жители Шебекинского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
t.me / Настоящий Гладков