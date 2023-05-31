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31 мая, 01:02

Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей в результате обстрела Шебекина

Гладков: В результате обстрела Шебекина есть пострадавшая, горит транспорт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. По его словам, в результате атаки есть пострадавшая, на месте происшествия горит транспорт.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", — написал Гладков в телеграм-канале.

При обстреле ПВР в Белгородской области погиб охранник учреждения, двое ранены

При обстреле ПВР в Белгородской области погиб охранник учреждения, двое ранены

Ранее стало известно об обстреле ВСУ пункта временного размещения (ПВР), где находятся эвакуированные жители Шебекинского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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