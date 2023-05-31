Появилось видео пожара после массированной атаки Шебекина Белгородской области

По городу Шебекино Белгородской области нанесён массированный удар. На видео, опубликованном в телеграм-канале SHOT, видно, как полыхают дома и автомобили.

Кадры после массированной атаки Шебекина Белгородской области. Видео © t.me / SHOT

"Накрыло просто весь центр города. Сгоревшие автомобили, повреждённые дома. Обстрел производился, предположительно, из РСЗО "Град", — сообщается в видео.