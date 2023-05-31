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31 мая, 02:10

Появилось видео пожара после массированной атаки Шебекина Белгородской области

По городу Шебекино Белгородской области нанесён массированный удар. На видео, опубликованном в телеграм-канале SHOT, видно, как полыхают дома и автомобили.

Кадры после массированной атаки Шебекина Белгородской области. Видео © t.me / SHOT

"Накрыло просто весь центр города. Сгоревшие автомобили, повреждённые дома. Обстрел производился, предположительно, из РСЗО "Град", — сообщается в видео.

При обстреле ПВР в Белгородской области погиб охранник учреждения, двое ранены

При обстреле ПВР в Белгородской области погиб охранник учреждения, двое ранены

Как ранее писал Лайф, Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей в результате обстрела Шебекина. По его словам, в результате атаки на месте происшествия горит транспорт. Повреждения получили и жилые дома.

Обложка ©

t.me / SHOT

Арина Родионова
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