Появилось видео пожара после массированной атаки Шебекина Белгородской области
По городу Шебекино Белгородской области нанесён массированный удар. На видео, опубликованном в телеграм-канале SHOT, видно, как полыхают дома и автомобили.
Кадры после массированной атаки Шебекина Белгородской области. Видео © t.me / SHOT
"Накрыло просто весь центр города. Сгоревшие автомобили, повреждённые дома. Обстрел производился, предположительно, из РСЗО "Град", — сообщается в видео.
Как ранее писал Лайф, Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей в результате обстрела Шебекина. По его словам, в результате атаки на месте происшествия горит транспорт. Повреждения получили и жилые дома.
t.me / SHOT