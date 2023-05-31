В Белгородской области под обстрел попало село Щетиновка
SHOT: Украинские войска обстреляли село Щетиновка в Белгородской области
Украинские войска обстреляли село Щетиновка в Белгородской области, сообщает SHOТ.
По информации телеграм-канала, в населённый пункт, расположенный в 300 метрах от границы с Украиной, прилетело пять снарядов, предположительно, калибра 152 миллиметра. В результате обстрела повреждена опора линии электропередачи, пострадавших нет.
А накануне, 30 мая, ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине Белгородской области, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo