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31 мая, 15:32

В Белгородской области под обстрел попало село Щетиновка

SHOT: Украинские войска обстреляли село Щетиновка в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Щетиновка в Белгородской области, сообщает SHOТ.

По информации телеграм-канала, в населённый пункт, расположенный в 300 метрах от границы с Украиной, прилетело пять снарядов, предположительно, калибра 152 миллиметра. В результате обстрела повреждена опора линии электропередачи, пострадавших нет.

Ночное видео показало, каким массированным был обстрел белгородского Шебекина

Ночное видео показало, каким массированным был обстрел белгородского Шебекина

А накануне, 30 мая, ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине Белгородской области, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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