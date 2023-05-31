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31 мая, 11:17

Ночное видео показало, каким массированным был обстрел белгородского Шебекина

Насколько интенсивным был ночной обстрел города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, можно судить по видео с камеры наблюдения. Ролик опубликовал SHOT.

Обстрел Шебекина со стороны ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

На этих кадрах картинка не меняется, но звук ужасающий — снаряды взрываются один за другим, по два раза за секунду.

Появилось видео пожара после массированной атаки Шебекина Белгородской области

Появилось видео пожара после массированной атаки Шебекина Белгородской области

Напомним, в ночь на 31 мая ВСУ обстреляли белгородское Шебекино из "Градов". В результате ранены четыре человека, повреждены фасад и кровля восьми многоквартирных, четырёх частных домов, а также двух административных зданий и школы. Полностью сгорел магазин, 12 автомобилей получили повреждения.

Илья Суриков
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