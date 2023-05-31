Ночное видео показало, каким массированным был обстрел белгородского Шебекина
Насколько интенсивным был ночной обстрел города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, можно судить по видео с камеры наблюдения. Ролик опубликовал SHOT.
Обстрел Шебекина со стороны ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
На этих кадрах картинка не меняется, но звук ужасающий — снаряды взрываются один за другим, по два раза за секунду.
Напомним, в ночь на 31 мая ВСУ обстреляли белгородское Шебекино из "Градов". В результате ранены четыре человека, повреждены фасад и кровля восьми многоквартирных, четырёх частных домов, а также двух административных зданий и школы. Полностью сгорел магазин, 12 автомобилей получили повреждения.