Белгородский губернатор Гладков доложил Путину об обстановке в регионе
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстановке в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Сегодня вечером, 31 мая, в 19:00 Гладков планировал провести прямую линию, но эфир задержали на полчаса.
"На полчаса задержал прямой эфир. Докладывал президенту Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке", — сообщил Гладков во время прямого эфира.
При этом каких-либо подробностей разговора с Путиным губернатор раскрывать не стал.
Ранее Лайф сообщал, что 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине Белгородской области, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Также сегодня под обстрел попало село Щетиновка.
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