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31 мая, 17:17

Белгородский губернатор Гладков доложил Путину об обстановке в регионе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстановке в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Сегодня вечером, 31 мая, в 19:00 Гладков планировал провести прямую линию, но эфир задержали на полчаса.

"На полчаса задержал прямой эфир. Докладывал президенту Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке", — сообщил Гладков во время прямого эфира.

При этом каких-либо подробностей разговора с Путиным губернатор раскрывать не стал.

Ночное видео показало, каким массированным был обстрел белгородского Шебекина

Ночное видео показало, каким массированным был обстрел белгородского Шебекина

Ранее Лайф сообщал, что 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине Белгородской области, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Также сегодня под обстрел попало село Щетиновка.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Исакова
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