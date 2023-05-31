Белгородский губернатор Гладков доложил Путину об обстановке в регионе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстановке в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Сегодня вечером, 31 мая, в 19:00 Гладков планировал провести прямую линию, но эфир задержали на полчаса.