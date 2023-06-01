Губернатор Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородским районом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — написал он в телеграм-канале.