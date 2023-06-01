Регион

Уведомления отключены

1 июня, 00:20

Губернатор Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородским районом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — написал он в телеграм-канале.

Два человека тяжело ранены при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

Два человека тяжело ранены при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

Ранее Лайф сообщал, что 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Также под обстрел попало село Щетиновка.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров