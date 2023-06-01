Губернатор Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородским районом
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Также под обстрел попало село Щетиновка.
Обложка ©
Unsplash