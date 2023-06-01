Два человека тяжело ранены при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

Украинские военные на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина, в результате которого два человека получили серьёзные травмы. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодняшняя ночь для Шебекина вновь напряжённая. Обстрел Вооружёнными силами Украины шёл на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших", — написал он в телеграм-канале.