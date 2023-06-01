Два человека тяжело ранены при обстреле ВСУ белгородского Шебекина
Гладков: ВСУ на протяжении часа вели обстрел Шебекина, два человека пострадали
Украинские военные на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина, в результате которого два человека получили серьёзные травмы. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодняшняя ночь для Шебекина вновь напряжённая. Обстрел Вооружёнными силами Украины шёл на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших", — написал он в телеграм-канале.
Один пострадавший получил травматическую ампутацию руки, он находится в тяжёлом состоянии. Второй мужчина получил контузию, он самостоятельно обратился в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, уточнил Гладков. Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы.
Ранее Лайф сообщал, что 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Также под обстрел попало село Щетиновка.
t.me / Настоящий Гладков