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1 июня, 06:39

Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате обстрела Шебекинского округа увеличилось до восьми человек, атака ВСУ продолжается. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет", — написал он.

Губернатор подчеркнул, что жизнь граждан сейчас под угрозой, особенно это касается жителей Шебекина и окрестных сёл. Сейчас районные и городские власти занимаются вывозом людей, но это нельзя делать под обстрелом. В этой связи придётся дождаться окончания прилётов и взрывов. При этом если есть необходимость срочной эвакуации, будет предоставлена защищённая техника. Места сбора людей не публикуются из соображений безопасности, иначе противник может атаковать, подчеркнул глава региона.

Гладков опроверг сообщения о срочной эвакуации жителей Шебекина после обстрела

Гладков опроверг сообщения о срочной эвакуации жителей Шебекина после обстрела

"Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы", — добавил Гладков.

При этом, продолжил он, сегодня из Шебекинского городского округа уезжает 200 человек — дети с сопровождающими их мамами и бабушками — на отдых в Пензу. Также 3 июня ещё 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.

Гладков: Украинских войск на территории Белгородской области не было и нет

Гладков: Украинских войск на территории Белгородской области не было и нет

Напомним, 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже в ночь на 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Вечером того же дня под обстрел ВСУ попал населённый пункт Щетиновка, позднее ещё город Шебекино и село Графовка. О пострадавших не сообщалось. А сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом. Всего было три обстрела: в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. Пять человек пострадали. Утром белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в регион.

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t.me / vvgladkov

Светлана Оперук
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