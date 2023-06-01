Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате обстрела Шебекинского округа увеличилось до восьми человек, атака ВСУ продолжается. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет", — написал он.

Губернатор подчеркнул, что жизнь граждан сейчас под угрозой, особенно это касается жителей Шебекина и окрестных сёл. Сейчас районные и городские власти занимаются вывозом людей, но это нельзя делать под обстрелом. В этой связи придётся дождаться окончания прилётов и взрывов. При этом если есть необходимость срочной эвакуации, будет предоставлена защищённая техника. Места сбора людей не публикуются из соображений безопасности, иначе противник может атаковать, подчеркнул глава региона.

"Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы", — добавил Гладков.