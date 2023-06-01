Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате обстрела Шебекинского округа увеличилось до восьми человек, атака ВСУ продолжается. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет", — написал он.
Губернатор подчеркнул, что жизнь граждан сейчас под угрозой, особенно это касается жителей Шебекина и окрестных сёл. Сейчас районные и городские власти занимаются вывозом людей, но это нельзя делать под обстрелом. В этой связи придётся дождаться окончания прилётов и взрывов. При этом если есть необходимость срочной эвакуации, будет предоставлена защищённая техника. Места сбора людей не публикуются из соображений безопасности, иначе противник может атаковать, подчеркнул глава региона.
"Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы", — добавил Гладков.
При этом, продолжил он, сегодня из Шебекинского городского округа уезжает 200 человек — дети с сопровождающими их мамами и бабушками — на отдых в Пензу. Также 3 июня ещё 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.
Напомним, 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже в ночь на 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Вечером того же дня под обстрел ВСУ попал населённый пункт Щетиновка, позднее ещё город Шебекино и село Графовка. О пострадавших не сообщалось. А сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом. Всего было три обстрела: в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. Пять человек пострадали. Утром белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в регион.
t.me / vvgladkov