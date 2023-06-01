Белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в регион
Оперштаб Белгородской области опроверг появившуюся в Сети информацию о якобы прорыве украинских войск в регион. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.
"Ряд телеграм-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Как уточняется, обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооружённые силы РФ, но никакого прорыва ВСУ нет, заверили в оперштабе. Там призвали граждан сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Напомним, 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже в ночь на 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Вечером того же дня под обстрел ВСУ попали населённый пункт Щетиновка, позднее ещё город Шебекино и село Графовка. О пострадавших не сообщалось. А сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом. Всего было три обстрела: в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. Пять человек пострадало.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области