Белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в регион

Оперштаб Белгородской области опроверг появившуюся в Сети информацию о якобы прорыве украинских войск в регион. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.

"Ряд телеграм-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — говорится в сообщении.