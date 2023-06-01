Гладков опроверг сообщения о срочной эвакуации жителей Шебекина после обстрела

В настоящий момент экстренная эвакуация жителей Шебекина Белгородской области из-за обстрела в ночь на 1 июня не проводится. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас в Сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", — написал он.