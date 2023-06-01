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1 июня, 05:43

Гладков опроверг сообщения о срочной эвакуации жителей Шебекина после обстрела

<p>Последствия обстрела белгородского Шебекина. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Sho_Shebekino/7931" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sho_Shebekino</a></p>

Последствия обстрела белгородского Шебекина. Обложка © t.me / Sho_Shebekino

В настоящий момент экстренная эвакуация жителей Шебекина Белгородской области из-за обстрела в ночь на 1 июня не проводится. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас в Сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", — написал он.

По словам Гладкова, покидающих город граждан готовы разместить в ПВР, например в "Белгород-арене". Тех, кто не может самостоятельно выбраться, губернатор призвал обращаться в администрацию округа.

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Напомним, 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже в ночь на 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Вечером того же дня под обстрел ВСУ попали населённый пункт Щетиновка, позднее ещё город Шебекино и село Графовка. О пострадавших не сообщалось. А сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом. Всего было три обстрела: в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. Пять человек пострадало.

Светлана Оперук
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