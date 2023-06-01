Гладков опроверг сообщения о срочной эвакуации жителей Шебекина после обстрела
Последствия обстрела белгородского Шебекина. Обложка © t.me / Sho_Shebekino
В настоящий момент экстренная эвакуация жителей Шебекина Белгородской области из-за обстрела в ночь на 1 июня не проводится. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сейчас в Сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", — написал он.
По словам Гладкова, покидающих город граждан готовы разместить в ПВР, например в "Белгород-арене". Тех, кто не может самостоятельно выбраться, губернатор призвал обращаться в администрацию округа.
Напомним, 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже в ночь на 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Вечером того же дня под обстрел ВСУ попали населённый пункт Щетиновка, позднее ещё город Шебекино и село Графовка. О пострадавших не сообщалось. А сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом. Всего было три обстрела: в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. Пять человек пострадало.