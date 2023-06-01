Гладков: Украинских войск на территории Белгородской области не было и нет

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинских войск на территории региона не было и нет. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооружённые силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте", — отметил глава области, подчеркнув при этом, что идёт массированный обстрел со стороны ВСУ.