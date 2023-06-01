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1 июня, 06:19

Гладков: Украинских войск на территории Белгородской области не было и нет

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинских войск на территории региона не было и нет. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооружённые силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте", — отметил глава области, подчеркнув при этом, что идёт массированный обстрел со стороны ВСУ.

Гладков опроверг сообщения о срочной эвакуации жителей Шебекина после обстрела

Гладков опроверг сообщения о срочной эвакуации жителей Шебекина после обстрела

Ранее оперштаб Белгородской области опроверг появившуюся в Сети информацию о якобы прорыве украинских войск в регион. Как уточнялось, обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооружённые силы РФ, но никакого прорыва ВСУ нет, заверили в оперштабе.

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ТАСС / Антон Вергун

Иван Косицын
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