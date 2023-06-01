Гладков: Украинских войск на территории Белгородской области не было и нет
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинских войск на территории региона не было и нет. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооружённые силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте", — отметил глава области, подчеркнув при этом, что идёт массированный обстрел со стороны ВСУ.
Ранее оперштаб Белгородской области опроверг появившуюся в Сети информацию о якобы прорыве украинских войск в регион. Как уточнялось, обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооружённые силы РФ, но никакого прорыва ВСУ нет, заверили в оперштабе.
ТАСС / Антон Вергун