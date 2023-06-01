Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекина

Школьники из белгородского города Шебекино не будут сдавать единый государственный экзамен из-за ситуации с обстрелами. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут", — написал он.