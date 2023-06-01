Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекина
Школьники из белгородского города Шебекино не будут сдавать единый государственный экзамен из-за ситуации с обстрелами. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут", — написал он.
По словам Гладкова, в настоящий момент прорабатывается механизм, с помощью которого выпускникам, живущим в Шебекине, удастся поступить в вузы без экзаменов.
Напомним, ВСУ продолжают массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел города. Всего было три прилёта: в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. По последним данным, пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет.
ТАСС / Донат Сорокин