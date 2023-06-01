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1 июня, 17:06

Опубликовано видео ударов по боевикам, пытавшимся атаковать Белгородскую область

МО показало видео ударов по боевикам, пытавшимся устроить теракт в Шебекине

Министерство обороны России опубликовало видео ударов по украинским боевикам, которые пытались устроить теракт в Шебекине Белгородской области. Кадры ведомство разместило в телеграм-канале. Удары наносились тяжёлыми огнемётными системами, Ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа.

Удары по боевикам, пытавшимся устроить теракт в Шебекине. Видео © Telegram / Минобороны России

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны

Ранее Лайф сообщал, что 1 июня российские войска помешали ВСУ совершить теракт в Шебекине. Это произошло около трёх часов ночи. Противник был отброшен, понеся существенные потери, отметили в Минобороны РФ.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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