Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны
Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом, где сегодня днём упал и взорвался беспилотник, теперь сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщили о мощном взрыве на улице Щорса. В радиусе около 200–300 метров от места происшествия побило окна. Вскоре факт взрыва в городе подтвердил и глава региона Вячеслав Гладков. Пострадали два человека, один из них от госпитализации отказался.
Минобороны РФ