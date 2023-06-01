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1 июня, 15:45

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны

Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом, где сегодня днём упал и взорвался беспилотник, теперь сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", написал он в своём телеграм-канале.

В Белгороде на месте падения дрона не нашли ничего взрывоопасного

В Белгороде на месте падения дрона не нашли ничего взрывоопасного

Напомним, ранее жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщили о мощном взрыве на улице Щорса. В радиусе около 200–300 метров от места происшествия побило окна. Вскоре факт взрыва в городе подтвердил и глава региона Вячеслав Гладков. Пострадали два человека, один из них от госпитализации отказался.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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