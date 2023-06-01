В Белгороде на месте падения дрона не нашли ничего взрывоопасного

Два человека пострадали в результате взрыва беспилотника в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов. По его словам, ЧП произошло на проезжей части улицы Щорса в районе АЗС "Роснефть".

Мэр Белгорода рассказал о пострадавших при взрыве беспилотника. Видео © Telegram / Демидов

"Пострадало два человека. Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу. С ним работают врачи. Второй пострадавший отказался от госпитализации", — сказал Демидов.