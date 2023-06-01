В Белгороде на месте падения дрона не нашли ничего взрывоопасного
Мэр Белгорода: На месте падения дрона взрывоопасных устройств не обнаружено
Два человека пострадали в результате взрыва беспилотника в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов. По его словам, ЧП произошло на проезжей части улицы Щорса в районе АЗС "Роснефть".
Мэр Белгорода рассказал о пострадавших при взрыве беспилотника. Видео © Telegram / Демидов
"Пострадало два человека. Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу. С ним работают врачи. Второй пострадавший отказался от госпитализации", — сказал Демидов.
По его словам, дрон "взорвался недалеко от земли", на месте работают сотрудники экстренных служб. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено.
Напомним, ранее жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщили о мощном взрыве на улице Щорса. В радиусе около 200–300 метров от места происшествия побило окна. Вскоре факт взрыва в городе подтвердил и глава региона Вячеслав Гладков.
Кадр из видео Telegram / Демидов