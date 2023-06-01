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1 июня, 13:40
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Жители Белгорода сообщили о мощном взрыве на улице Щорса

<p>Последствия взрыва на улице Щорса в Белгороде. Фото © телеграм-канал <a href="https://t.me/belgorod01/36935" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Белгород №1"</a></p>

Последствия взрыва на улице Щорса в Белгороде. Фото © телеграм-канал "Белгород №1"

Жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщают о мощном взрыве на улице Щорса. На месте работают экстренные службы, что взорвалось — пока не понятно.

Очевидцы уточнили, что в результате взрыва повреждены несколько авто и окна ближайших зданий, улица перекрыта.

Российские военные отразили три атаки на Белгородскую область

Российские военные отразили три атаки на Белгородскую область

Напомним, что в последние дни Белгородская область подвергается массированными атакам со стороны Украины. Самая опасная ситуация сложилась в Шебекинском и Грайворонском городских округах — ВСУ бьют по гражданским объектам. Утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа обстреливали Шебекино. Днём обстрелы возобновились. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с этой ситуацией.

Александра Вишнякова
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