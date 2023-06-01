Жители Белгорода сообщили о мощном взрыве на улице Щорса

Жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщают о мощном взрыве на улице Щорса. На месте работают экстренные службы, что взорвалось — пока не понятно.

Очевидцы уточнили, что в результате взрыва повреждены несколько авто и окна ближайших зданий, улица перекрыта.