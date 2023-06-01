Жители Белгорода сообщили о мощном взрыве на улице Щорса
Последствия взрыва на улице Щорса в Белгороде. Фото © телеграм-канал "Белгород №1"
Жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщают о мощном взрыве на улице Щорса. На месте работают экстренные службы, что взорвалось — пока не понятно.
Очевидцы уточнили, что в результате взрыва повреждены несколько авто и окна ближайших зданий, улица перекрыта.
Напомним, что в последние дни Белгородская область подвергается массированными атакам со стороны Украины. Самая опасная ситуация сложилась в Шебекинском и Грайворонском городских округах — ВСУ бьют по гражданским объектам. Утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа обстреливали Шебекино. Днём обстрелы возобновились. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с этой ситуацией.