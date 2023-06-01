В Шебекине после обстрела ВСУ загорелся пятиэтажный жилой дом

По информации телеграм-канала, в результате в доме начался пожар. Прямо сейчас там горит крыша, а в воздух поднимаются столбы чёрного дыма. Также ВСУ ударили по детскому саду. Официальной информации пока нет, количество пострадавших неизвестно.