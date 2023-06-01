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1 июня, 09:05

В Шебекине после обстрела ВСУ загорелся пятиэтажный жилой дом

Украинские войска обстреляли пятиэтажку в центре Шебекина Белгородской области, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в результате в доме начался пожар. Прямо сейчас там горит крыша, а в воздух поднимаются столбы чёрного дыма. Также ВСУ ударили по детскому саду. Официальной информации пока нет, количество пострадавших неизвестно.

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Напомним, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел города. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет.

Обложка ©

Getty Images / Leon Klein

Наталья Исакова
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