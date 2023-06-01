Российские военные отразили три атаки на Белгородскую область

Российские войска за минувшие сутки отразили три атаки украинских формирований на Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В заявлении ведомства отмечается, что 11 ударов по ВСУ нанесла армейская авиация Западного военного округа, ещё два — тяжёлые огнемётные системы, также 77 огневых задач удалось выполнить ракетным войскам и артиллерии. В результате украинские военнослужащие отступили, "понеся существенные потери".