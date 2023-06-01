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1 июня, 09:59

Российские военные отразили три атаки на Белгородскую область

Минобороны: ВС РФ отразили три атаки на Белгородскую область со стороны ВСУ

Российские войска за минувшие сутки отразили три атаки украинских формирований на Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований", — говорится в сообщении.

В заявлении ведомства отмечается, что 11 ударов по ВСУ нанесла армейская авиация Западного военного округа, ещё два — тяжёлые огнемётные системы, также 77 огневых задач удалось выполнить ракетным войскам и артиллерии. В результате украинские военнослужащие отступили, "понеся существенные потери".

Гладков опроверг гибель людей в результате обстрела автобуса в Шебекине

Гладков опроверг гибель людей в результате обстрела автобуса в Шебекине

Напомним, в Белгородской области с прошлого года действует высокий уровень террористической опасности из-за обстрелов со стороны Украины. Особенно массированными в последние дни стали атаки на Шебекинский и Грайворонский городские округа. Так, утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел Шебекина. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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