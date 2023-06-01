Гладков опроверг гибель людей в результате обстрела автобуса в Шебекине
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино снарядами "Града", горит общежитие
Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области снарядами РСЗО "Град". Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он подтвердил возгорание общежития из-за прилёта, а также опроверг, что в результате обстрела автобуса погибли и пострадали люди.
"Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой", — написал глава региона в телеграм-канале.
Также Гладков рассказал об одном пострадавшем в Шебекине: мужчина получил осколочное ранение правой стопы. Губернатор подтвердил, что от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света.
Напомним, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел города. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. Сейчас обстрел возобновился. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.
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