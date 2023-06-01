Гладков опроверг гибель людей в результате обстрела автобуса в Шебекине

Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области снарядами РСЗО "Град". Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он подтвердил возгорание общежития из-за прилёта, а также опроверг, что в результате обстрела автобуса погибли и пострадали люди.

"Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой", — написал глава региона в телеграм-канале.