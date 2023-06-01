Белгородский оперштаб назвал фейком звонки с призывами покинуть регион

Сотрудники территориальной самообороны не занимаются обзвоном жителей Белгородской области с призывами покинуть регион, это делает противник с целью вызвать панику. Об этом заявили в областном оперштабе.

"Жителям Белгородской области поступают звонки от территориальной обороны с просьбами уехать из региона — это фейковые звонки. Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев", — говорится в сообщении.