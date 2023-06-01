Белгородский оперштаб назвал фейком звонки с призывами покинуть регион
Сотрудники территориальной самообороны не занимаются обзвоном жителей Белгородской области с призывами покинуть регион, это делает противник с целью вызвать панику. Об этом заявили в областном оперштабе.
"Жителям Белгородской области поступают звонки от территориальной обороны с просьбами уехать из региона — это фейковые звонки. Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев", — говорится в сообщении.
Напомним, в Белгородской области с прошлого года действует высокий уровень террористической опасности из-за обстрелов со стороны Украины. Особенно массированными в последние дни стали атаки на Шебекинский и Грайворонский городские округа. Так, утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел Шебекина. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.
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