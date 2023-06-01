Mash: Под обстрел в Шебекине попал автобус с людьми
Вооружённые силы Украины обстреляли автобус с людьми в Шебекине Белгородской области, в результате один человек погиб, ещё несколько ранены. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, внутри были местные жители, которых вывозили из опасных зон. Точные данные о пострадавших уточняются.
Напомним, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел города. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.
ТАСС / Николай Тришин