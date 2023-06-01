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1 июня, 08:54
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Mash: Под обстрел в Шебекине попал автобус с людьми

Вооружённые силы Украины обстреляли автобус с людьми в Шебекине Белгородской области, в результате один человек погиб, ещё несколько ранены. Об этом сообщает Mash.

Песков: Путин постоянно получает доклады в связи с ситуацией в Шебекине

Песков: Путин постоянно получает доклады в связи с ситуацией в Шебекине

По данным телеграм-канала, внутри были местные жители, которых вывозили из опасных зон. Точные данные о пострадавших уточняются.

Ночное видео показало, каким массированным был обстрел белгородского Шебекина

Ночное видео показало, каким массированным был обстрел белгородского Шебекина

Напомним, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел города. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова
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